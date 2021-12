Guto Ferreira monta equipe em treino técnico

Nesta quinta-feira, 23, em treino técnico no Fazendão, o técnico do Bahia, Guto Ferreira, faz um esboçou da equipe que deve entrar em campo no sábado, 25, diante do Paraná, pela 2ª Fase da Copa do Brasil.

Eduardo, Tiago, Jackson e Pablo Armero; Edson e Renê Júnior; João Paulo, Régis e Maikon Leite; Hernane foram os titulares. Destes, João Paulo e Maikon Leite devem dar espaço para Diego Rosa e Zé Rafael.

Eles e os demais atletas que enfrentaram o Flu de Feira por mais de 45 minutos receberam folga e só voltam a treinar na manhã desta sexta, 24.

Confira os atletas relacionados

Goleiros: Anderson e Jean

Laterais: Armero e Eduardo

Zagueiros: Eder, Jackson, Lucas Fonseca e Tiago

Meio-campistas: Diego Rosa, Edson, Juninho, Matheus Sales, Régis, Renato Cajá, Renê Júnior e Zé Rafael

Atacantes: Gustavo, Hernane, João Paulo e Mário

