Guto Ferreira explica rotação no elenco tricolor

Os times escalados por Guto Ferreira neste início de temporada têm dado o que falar. Isso porque o técnico do Bahia tem optado por rodar o elenco, dar oportunidade para vários atletas do time, incluindo jogadores da base, tanto no Campeonato Baiano, quanto na Copa do Nordeste.

A rotatividade do elenco do Esquadrão voltou a ser assunto nesta sexta-feira, 3, na coletiva realizada no estádio de Pituaçu. O treinador explicou o motivo para a rotação do elenco Tricolor neste início de ano.

Segundo ele, o objetivo é melhorar a condição física dos atletas e dar condição para que vários jogadores estejam em fase boa. O treinador explicou também que estar em fase boa, é estar "muito bem treinado e confiante", e a única maneira de chegar a essa fase boa é jogando e treinando.

"Se o calendário tem jogo toda quarta e domingo, como o jogador vai treinar? Então você tem que criar situação de treinamento e situação de jogos, para que quando ele vá para dentro de campo possa desempenhar o melhor, possa ganhar confiança e possa estar numa fase boa. Porque o Bahia quando tiver 18, 20 jogadores numa fase boa, com certeza a fase da equipe vai estar espetacular", disse o treinador.

No último jogo, o Bahia empatou em 0 a 0 com o Jacuipense, no Valfrendão, pelo Campeonato do Baiano. Agora pela Copa do Nordeste, neste sábado, 4, o Tricolor vai pegar o Moto Club, no estádio de Pituaçu, às 19h30, pela segunda rodada da competição.

