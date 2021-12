Guto Ferreira diz que Maikon Leite só estreia depois do Carnaval

Os torcedores do Bahia mais ansiosos terão que esperar um pouco mais pela estreia do atacante Maikon Leite. O técnico Guto Ferreira disse, em coletiva de imprensa, nesta terça-feira, 21, que o jogador fez um apenas um treino com bola e deve reforçar o ataque da equipe apenas depois do Carnaval.

"Maikon dentro do nosso projeto é pós-carnaval. Fez um treino com bola ontem (segunda-feira, 20) e hoje (terça, 21) vai repetir. Vai no processo cumulativo e progressivo até chegar o momento que ele vai estar 100%. Ainda é um pouco precoce. Gostaríamos, é um jogador com uma velocidade incrível, tem muito a acrescentar ao grupo", elogiou Guto.

Segundo o treinador, o jogador ainda não está 100% fisicamente para jogar e o seu tipo físico requer cuidados. De acordo com Guto, "Jogadores com esse perfil se tiverem com musculatura desequilibrada, se tiverem mal trabalhados ou até bem trabalhados correm risco de lesão muscular com muita facilidade. São jogadores que dificilmente têm condição de jogar 90 min sempre. É o jogador que vai jogar 60, 70. Pra jogar todos os jogos, raramente ele vai completar 90 min. Mas geralmente os 60 min que ele faz, faz diferença", explicou.

O treinador está preparando a equipe para o duelo desta quarta-feira, 22, às 21h45, quando enfrentará o Fluminense de Feira, 3° colocado na tabela, no estádio Joia da Princesa. Segundo Guto Ferreira, a equipe de Feira é forte, ainda mais jogando dentro de casa. "É um time maduro, de bom nível técnico, com jogadores que já figuraram em grandes clubes, vive um bom momento dentro da competição. E com certeza jogando dentro dos seus domínios, ainda por cima é um time que tende a ser um nível de dificuldade bastante grande. Mas vamos fazer o nosso melhor, pode ter certeza, independente de quem vai estar na partida", analisou.

adblock ativo