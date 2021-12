Guto Ferreira, da Chapecoense, entra na mira do Bahia

De nada adianta tanta ansiedade. O Bahia vai mesmo esperar o encerramento da Série A, no domingo, 6, para negociar com um técnico para a temporada de 2016. E o motivo para isso é simples: um dos nomes da lista na mesa do diretor de futebol, Nei Pandolfo, treina atualmente um dos clubes da elite.

Informações extra-oficiais de dentro do clube dão conta de que Guto Ferreira, atualmente no comando da Chapecoense, 14ª da tabela, é um dos alvos preferidos da diretoria para assumir o Tricolor. O time catarinense enfrenta no domingo o Atlético-MG, no Mineirão.

Em contato com a reportagem de A TARDE por telefone, Ferreira desconversou sobre uma possível proposta do Bahia. "Não quero comentar sobre isso", disse.

Depois, revelou um 'namoro antigo' com o Esquadrão: "Não é de hoje que o Bahia me procura, já tivemos isso em outros momentos. Mas na hora de tomar uma posição, ninguém toma. Vem desde a saída de Marquinhos Santos. Vamos ver. Na hora que tiver de acontecer, vai".

O diretor Nei Pandolfo também desconversou. "Qualquer nome que eu citar vai se tornar uma especulação e pode atrapalhar a negociação. Por enquanto não vou nomear ninguém, estamos generalizando", afirmou.

Outro que não se posicionou foi o vice-presidente, Pedro Henriques: "A gente não vai falar sobre treinador que é prioridade ou não até que tenha algo concreto, para não atrapalhar nas negociações".

De certo apenas a admiração de Ferreira pelo clube e sua diretoria. "Conheço a grandeza do time, da sua torcida, e sei também da melhora em algumas áreas carentes. O Bahia pecava muito em termos de organização e teve uma melhora acentuada a partir da direção de Marcelo Sant'Ana", disse o treinador, que em outra frente negocia a sua renovação com o time catarinense: "Já estamos conversando. Só isso que posso dizer por agora".

adblock ativo