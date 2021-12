Guto Ferreira começa a definir o time titular

O técnico Guto Ferreira aproveitou a tarde desta quarta-feira, 23, para realizar a primeira atividade tática da semana e trabalhar o provável time que deve iniciar a partida diante do Atlético-GO, no sábado, 26, às 16h30 (horário da Bahia), no estádio Olímpico, em Goiânia.

Em momento do treino, Guto orientou o posicionamento dos atletas. Já no fim da movimentação, o time calibrou a pontaria nas bolas paradas. Os atletas que foram poupados no treinamento de terça, 22, participaram normalmente.

O volante Juninho, com entorses no joelho e no tornozelo, ficou na fisioterapia. O jogador tenta se recuperar a tempo para o último desafio do time na Série B. Além dele, quem também ficou na sala de tratamento foi o atacante Misael, que ser recupera de lesão na coxa,

Nesta quinta, 24, às 8h30, o Esquadrão faz a última atividade do ano no Fazendão. No período da tarde, o time embarca para Goiânia. Vale lembrar que o Tricolor precisa, neste sábado, de apenas um empate para conseguir o acesso à Série A.

