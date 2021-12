Guto Ferreira comanda treino tático no Fazendão

O técnico do Bahia, Guto Ferreira, comandou uma atividade tática na tarde desta quarta-feira, 16, no Fazendão, dando continuidade à preparação do time para o duelo contra o Bragantino, pela 37ª rodada do Brasileirão da Série B. O jogo será neste sábado, 19, às 16h30 (horário da Bahia), na Arena Fonte Nova.

Durante a movimentação, o treinador fez alterações no time titular e desenhou a provável equipe que deve iniciar a penúltima partida do Tricolor na Segundona.

O volante Juninho, com torções no tornozelo e no joelho, não participou da atividade e deve ficar fora da partida. Outro que pode desfalcar é o lateral-esquerdo Moisés, que será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta quinta, 17, por ter xingado o árbitro auxiliar após expulsão no duelo diante do Vila Nova. João Paulo treinou na sua vaga.

Para o duelo, o Esquadrão terá a volta do zagueiro Jackson, após punição pelo terceiro cartão amarelo. Além dele, outro que retorna ao time é o atacante Allano, que cumpriu suspensão por expulsão contra o Sampaio Corrêa.

Nesta quinta, o elenco volta a treinar às 15h30.

Acesso

O jogo de sábado é de extrema importância para o Esquadrão: caso vença o Bragantino e o Náutico não ganhe do Tupi-MG, o Tricolor estará de volta à Série A do Brasileirão.

Todos os 43.535 ingressos disponíveis para a partida diante do Bragantino já foram vendidos.

