Guto Ferreira comanda treino tático no Fazendão

O elenco do Bahia realizou na tarde desta terça-feira, 25, no Fazendão, um trabalho tático visando o jogo contra o Ceará no sábado, 28, às 16h (horário da Bahia), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

O técnico Guto Ferreira também testou o provável time titular que deve começar jogando contra o Vovô. O lateral-esquerdo Moisés desceu para o campo e fez um trabalho com o preparador físico. O jogador se recupera de uma lesão no músculo adutor da coxa direita.

Para o duelo, o atacante Hernane volta após cumprir suspensão. Já o volante Luiz Antônio e o atacante Misael receberam o terceiro amarelo e cnão enfrentam o Ceará.

O Esquadrão volta às atividades na tarde desta quarta, 26, às 15h, no Fazendão.

