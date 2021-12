Guto Ferreira comanda treino tático no Fazendão

O técnico Guto Ferreira comandou um treino tático no Fazendão na tarde desta quinta-feira, 22, em preparação para o jogo contra o CRB neste sábado, 24, às 16h20, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

O duelo é briga direta pelo G-4. O Esquadrão ocupa a 4ª colocação com os mesmos 39 pontos do Galo, 5º colocado, mas leva vantagem no saldo de gols, 13 a 3.

Na atividade desta quinta, Guto esboçou o provável time titular que enfrentará o time alagoano no sábado. João Paulo Gomes, com entorse no joelho, Gustavo Blanco, com dores no púbis, e Yuri, com uma tendinite no joelho, foram os desfalques do time no treinamento.

A delegação viaja na manhã desta sexta-feira, 23, a Maceió. Durante a tarde, o time faz a última atividade antes do jogo.

