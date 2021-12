Guto Ferreira comanda treino para parte do elenco no Fazendão

É bem verdade que a maioria dos jogadores do plantel principal do Bahia está em concentração para o duelo de logo mais, nesta quarta-feira, 1º, diante do Jacuipense; No entanto, 15 atletas que não viajaram para Riachão participaram de um treinamento na manhã desta quarta, no Fazendão, comandados pelo técnico Guto Ferreira.

O técnico do Esquadrão deixou para viajar em cima da hora, durante a tarde, para que pudesse comandar o trabalho desta manhã no Centro de Treinamento do Esquadrão.

Guto fez um treino técnico-tático em campo reduzido, além de aprimorar as finalizações, as jogadas de um contra um, cruzamentos e posicionamento da defesa.

O meia Renato Cajá está recuperado de um incômodo na panturrilha e treinou normalmente. Já o volante Yuri, o lateral Matheus Reis e o atacante Edigar Junio fizeram tratamento no joelho, no adutor da coxa e no tendão do pé direito, respectivamente.

Atletas que participaram da atividade

Goleiros: Bruno, Deijair e Gabriel

Laterais: Armero, Eduardo, Tinga e Wellington Silva

Zagueiros: Jackson e Tiago

Volantes: Edson e Renê Júnior

Meias: Allione, Renato Cajá e Zé Rafael

Atacante: Hernane

