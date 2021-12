Guto Ferreira comanda treino e repete escalação

Com os portões fechados para a imprensa, o técnico do Bahia, Guto Ferreira, comandou um treino tático e repetiu o time de quarta-feira, 16, com Victor Rangel no ataque. Moisés, que vai enfrentar o Bragantino graças a efeito suspensivo, trabalhou como titular no decorrer da atividade.

Para o duelo decisivo diante do Bragantino, no sábado, 19, na Fonte Nova, o treinador também poderá contar com os retornos do titular Jackson e do reserva Allano, que cumpriram suspensão no empate diante do Luverdense. Já o volante Juninho segue em tratamento das entorses no joelho e tornozelo da perna esquerda.

Com isso, o Bahia deve ir a campo com: Muriel, Eduardo, Tiago, Jackson e Moisés; Luiz Antônio, Renê Júnior e Régis; Edigar Junio, Hernane e Misael (Victor Rangel).

Nesta sexta, 18, às 15h, o elenco tricolor faz o último treino para o jogo no palco da partida.

Ingressos

O clube colocou à venda mais 450 ingressos para a partida contra o Bragantino, apenas para sócios. As entradas serão vendidas nas bilheterias E, D e G da Arena, a partir das 9h30 desta sexta. O limite é de um bilhete por torcedor e o pagamento deve ser feito em dinheiro.

Os ingressos custam R$ 60, divididos em 200 bilhetes para o setor Oeste e 250 para o setor Mirante. O atendimento será feito por ordem de chegada.

Confira a lista dos jogadores relacionados:

Goleiros: Anderson, Jean e Muriel

Laterais: Eduardo, João Paulo Gomes, Moisés e Tinga

Zagueiros: Dedé, Eder, Gustavo, Jackson, Lucas Fonseca e Tiago

Meio-campistas: Feijão, Gustavo Blanco, Luiz Antonio, Régis, Renato Cajá, Renê Júnior, Rômulo e Yuri

Atacantes: Allano, Edigar Junio, Hernane, Mário, Misael, Victor Rangel e Wesley

