Guto Ferreira cobra foco na saída de bola em treino

Não seria errado dizer que o treino da tarde desta quinta-feira, 30, foi o primeiro de fato de Guto Ferreira no Bahia. Quando desembarcou na capital, na última segunda, estava prestes a enfrentar o Oeste, e na quarta, 29, teve apenas os reservas à disposição, já que os titulares se recuperavam.

Na sua 'primeira' atividade, já foi possível traçar o que o comandante espera do Tricolor a partir de agora: toques rápidos na saída de bola e pressão desde a linha de ataque sobre o adversário.

Nesta quinta, Guto armou o time num 4-2-3-1 [veja a infografia abaixo] sem surpresas em relação ao time de Doriva. Ele não teve à disposição o lateral direito Tinga, o volante Danilo Pires e o meia Régis, que se recuperam de lesões.

Bahia de Guto Ferreira: técnico adotou formação 4-2-3-1, com Feijão, Juninho e Paulo Roberto revezando como volantes. No ataque, Thiago Ribeiro e Edigar Junio acompanharam Hernane.

Renato Cajá, que sentiu dores nas costas após o jogo com o Oeste, treinou normalmente. A única dúvida, aparentemente, está na dupla de volantes, já que Paulo Roberto, Feijão e Juninho se revezaram durante a atividade.

No treino, Guto exigiu que a bola girasse de um lado a outro do campo, passando por todos da defesa e os volantes com no máximo dois toques de cada. Com um comando dele, a bola deveria ser enfiada ao ataque, seja para os pontas, para Renato Cajá ou para Hernane.

O mais cobrado nessa primeira parte foi Feijão. Guto e um dos seus auxiliares, André Luís, exigiram muito do volante: "capricha no passe!", "chuta forte, vai para o gol!".

Pressão

Na outra metade do treino, com o mesmo time, a pressão sobre o adversário foi trabalhada. A marcação tinha que começar desde a área do rival, e toda a equipe titular deveria se concentrar num espaço até pouco atrás do meio-campo.

O mais cobrado foi Thiago Ribeiro: "Vem, Thiago, vem", pediu Guto, para que ele fechasse um lado do campo; "Demorou pra voltar, Thiago", pediu rapidez.

Guto, porém, não terá muito mais tempo para acertar outros detalhes. O time treina nesta sexta, 1º, às 8h30, e embarca no final da manhã para Fortaleza, onde enfrenta o Ceará no sábado, 2, às 19h30, no Castelão.

Edigar Junio, que voltará ao time após cinco jogos por conta de lesão, acredita que a 'cara' de Guto vai surgir aos poucos: "Desde domingo que o auxiliar dele veio nos mostrando uma ideia de como ele gosta de jogar. Isso foi válido para a gente começar a entender. A partir de agora vamos aprender cada dia mais".

