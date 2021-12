Guto Ferreira aprimora parte tática e bolas paradas no Bahia

Nesta quinta-feira, 15, o técnico do Bahia Guto Ferreira comandou o penúltimo treino da semana no Fazendão, antes do jogo de sábado, 17, às 18h30, contra a Juazeirense, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, pela partida de ida das semifinais do Campeonato Baiano.

No início da atividade, os atletas participaram de uma atividade técnica. O elenco foi dividido em três grupos de sete jogadores, que realizaram uma série de exercícios com ênfase na troca de passes rápida e na marcação.

Na sequência, o treinador reuniu os atletas para passar instruções. Guto tem demonstrado preocupação com o desempenho defensivo do time, principalmente com ‘gols bobos’ que o Esquadrão tem tomado nas últimas partidas.

No treino, o técnico ainda testou formações para o time titular que deve começar o confronto em Juazeiro. Na atividade tática com titulares e reservas, Guto trabalhou, além do posicionamento dos atletas, muitos lances como faltas, escanteios e laterais. Foram em jogadas de bola parada que saíram os dois gols do Esquadrão no último confronto contra a Juazeirense.

O atacante Élber, o lateral-esquerdo Mena e o volante Gregore, que iniciaram a semana no departamento médico, treinaram normalmente e estarão à disposição de Guto para a partida de sábado.

Enquanto isso, o lateral-direito João Pedro, além dos meias Allione e Régis, ficaram na fisioterapia e dificilmente terão condições de jogo contra a Juazeirense.

A última atividade do Esquadrão antes da viagem para Juazeiro será na manhã desta sexta, 16, no Fazendão. Por ter melhor campanha na primeira fase do estadual, o Bahia joga com a vantagem da igualdade no resultado agregado das duas partidas. O jogo de volta será na Arena Fonte Nova, no dia 25, um domingo, às 16h.

Arbitragem

Nesta quinta, a Federação Bahiana de Futebol divulgou a escala de arbitragem das semifinais do Baianão. Quem apita o jogo entre Juazeirense e Bahia é Emerson Ricardo de Almeida Andrade, que terá como assistentes Elicarlos Franco de Oliveira e Paulo de Tarso Bregalda Gussen.

