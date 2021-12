Guto Ferreira analisa os confrontos na Florida Cup

O técnico do Bahia, Guto Ferreira, concedeu a primeira entrevista desde a volta dos Estados Unidos, onde o time participou da Flórida Cup, torneio que reúne diversos times do mundo. Nesta sexta-feira, 20, durante coletiva no Fazendão, o comandante do Esquadrão falou da pré-temporada da equipe e das contratações para a temporada 2017.

Sobre o torneio nos EUA, o treinador analisou as equipes e disse que o time competiu de igual para igual com o Wolfsburg (ALE) e com o Estudiantes (ARG). Ainda de acordo com Guto, "os jogos deram à equipe a oportunidade de estar vivenciando algumas experiências que aqui talvez a gente não tivesse, porque pegamos equipes estruturadas, com um conjunto forte", contou.

Guto também comentou sobre os novos reforços do Esquadrão. Para ele, jogadores que 'sentam em cima do contrato' não interessam ao Tricolor.

"A gente trouxe jogadores que vão acrescer muito a qualidade do plantel do Bahia, depois jogadores que tenham aspirações de crescimento, pra crescer junto com o projeto do Bahia. Trazer aquele jogador que já tá acomodado, que "vai sentar em cima do contrato" não é o espírito do Bahia. O Bahia tá buscando um jogador que queira crescer com o projeto, através do seu desempenho, do desemprenho do grupo. O grupo tem essa ideia de fazer um bom ano", disse o treinador.

Guto completou dizendo que, para fazer um bom ano, é preciso trazer jogadores que tenham 'fome' de desempenho, de competitividade e de bons resultados. Segundo o técnico, foi através desse perfil que o clube foi buscar características para formar uma equipe competitiva.

O Bahia estreia na temporada na próxima quinta-feira, 26, às 21h30, no estádio do Castelão, diante do Fortaleza, na estreia da Copa do Nordeste.

adblock ativo