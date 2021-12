Guto Ferreira: "A equipe base é a que joga a Copa do Nordeste"

O técnico Guto Ferreira deu pistas, na coletiva desta quarta-feira, 15, do time que deve começar jogando na estreia da Copa do Brasil, nesta quinta-feira, 16, às 20h30, contra o Sergipe, no Estádio Batistão, em Aracaju. Com Allione contundido, o substituto natural da posição seria o meia Diego Rosa, mas por já ter atuado em várias partidas seguidas, Guto ainda não definiu quem deve substituir o argentino.

"Diego vem crescendo, isso eu posso dizer pra você. Diego fez bela partida em Teresina, contra o Altos-PI. Inclusive, foi escolhido pela imprensa se não o melhor em campo, um dos melhores em campo. Fez sim uma boa partida, mas ainda não sei o que fazer até porque dos que poderiam estar em campo, foi o que mais jogou em sequência. Ainda não tenho uma posição sobre a equipe devido a isso", contou o treinador.

No entanto, tirando Allione, o time deve ser o mesmo que vem atuando pela Copa do Nordeste, considerado pelo técnico o 'time base' do Esquadrão. "A equipe que tá jogando a Copa Nordeste digamos que é a equipe base, não que a outra não seja. Eu acho que a outra está galgando espaço para ser a equipe de 22 titulares. A equipe que é dita como base é a equipe que vem jogando a Copa do Nordeste e é a equipe que deve ser a base para Copa do Brasil, disse Guto.

Sobre a partida desta quinta, o Guto não se mostrou lá tão feliz. E o motivo para o descontentamento do treinador é o regulamento da competição: “Acho péssimo. Porque as pessoas simplificaram de uma forma muito gritante o regulamento, acho que para que eles pudessem oferecer essa situação eles deveriam dar condições melhores. Não existe uma fiscalização sobre gramado. Não vai ser o nosso caso em Sergipe [Batistão], que vamos jogar em um grande estádio. Se fosse contra o Altos-Pi, em Teresina, nós estaríamos com esse trabalho comprometido. Bahia até agora não conseguiu a bola da competição para treinar. Existe em cada competição uma bola, cada bola tem um peso e isso faz diferença para o goleiro, para o cobrador de falta, faz diferença para o jogador, dá uma diferença no jogo. Ou seja, vamos ter que nos adaptar momentos antes da partida, ou já na partida”, criticou Guto.

Para o duelo desta quinta, Guto terá um desfalque de última hora. O Bahia recebeu uma proposta pelo meia Renato Cajá, que não viajou com o restante do elenco para Aracaju. O jogador ficará em Salvador para resolver se permanece ou não no clube.

