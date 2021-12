Guto faz últimos ajustes para a final do Nordestão

O técnico Guto Ferreira fez os últimos ajustes no Bahia na tarde desta terça-feira, 23, na Arena Fonte Nova, palco da grande final da Copa do Nordeste, marcada para esta quarta, 24, contra o Sport, às 21h45. Na partida de ida, o jogo terminou empatado em 1 a 1.

Na última atividade antes da decisão, o elenco foi submetido a um trabalho tático, além de um treinamento direcionado para o ajuste da bola parada, incluindo cobranças de pênalti - se o resultado do duelo anterior se repetir, o jogo será decidido nas penalidades. Empate sem gols garante o título ao time azul, vermelho e branco.

O Esquadrão, inclusive, terá reforços de peso em relação ao jogo de ida: o meia Régis, o volante Edson e o lateral esquerdo Armero participaram normalmente das atividades e estão à disposição para iniciar a partida.

Os desfalques certos para o duelo são o zagueiro Jackson e o atacante Hernane, que tratam de lesões. A expectativa é que Guto repita o time com Edigar Junior no comando de ataque, junto com Zé Rafael e Allione atuando pelas pontas.

No meio, o volante Renê Junior deve fazer parceria com Edson e o meia Régis, que é o artilheiro da competição com 6 gols. No setor defensivo, o goleiro Jean está confirmado. Já Lucas Fonseca deve dividir as responsabilidades na zaga com Tiago, além de Armero no flanco esquerdo e Eduardo no direito.

