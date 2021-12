Guto faz últimos ajustes no time que enfrenta o Bahia de Feira

O elenco do Bahia finalizou a preparação para o duelo diante do Bahia de Feira, nesta quarta-feira, 8, às 18h30, no estádio de Pituaçu, em Salvador, pela 3ª rodada do Campeonato Baiano.

A atividade foi dividida em duas partes. Na primeira parte, Guto testou o time que deve começar jogando na quarta num treino tático. Na segunda metade, o treinador colocou os atletas para afiar a pontaria num treino de finalização.

O goleiro Douglas Pires, o lateral Matheus Reis e o volante Yuri foram a campo e fizeram um trabalho físico. O lateral Wellington Silva fez apenas um treino na academia.

Já o atacante Edigar Junio, com lesão no pé direito, ficou apenas na fisioterapia tratando.

Ingressos

Os ingressos para Bahia x Bahia de Feira começaram a ser vendidos na segunda, 6. A arquibancada custa R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira). Já o setor cadeira está por R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira).

