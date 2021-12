Guto faz testes na equipe para jogo contra Juazeirense

O técnico Guto Ferreira utilizou o treino desta quarta-feira, 28, no Fazendão para testar novas opções na equipe titular que deve iniciar a partida deste domingo contra a Juazeirense, às 16h, no estádio Adauto Moraes, pela 8ª rodada do Baianão.

Na atividade, o zagueiro Tiago, com incômodo na panturrilha, e o lateral Mena, com dores na coxa, não participaram.

O goleiro Douglas, que não atuou contra o Atlântico devido a um corte no pé, treinou normalmente. Com isso, a defesa foi formada por Douglas, Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Rodrigo Becão e Léo.

Chance para Luis Fernando

No meio de campo, Nilton e Élton começaram a atividade entre os titulares, mas na segunda etapa foram trocados por Gregore e Luis Fernando.

Já a linha de frente foi formada como Allione, Élber, Edigar Junio e Kayke. Junior Brumado também ganhou uma chance de ser testado no lugar de Kayke.

Nesta quinta, 1º, às 16h, o Esquadrão faz novo treino no Fazendão.

