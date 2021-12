Guto faz mistério sobre substituto de Moisés na lateral

O técnico Guto Ferreira ainda faz mistério sobre o substituto do lateral-esquerdo Moisés, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, para o confronto diante do Tupi, no domingo, 9, às 19h30, na Fonte Nova, em Salvador.

Nesta sexta-feira, 7, em coletiva realizada no Fazendão, o treinador falou sobre o problema na posição, já que o reserva imediato, João Paulo Gomes, se recupera de lesão.

Perguntado sobre quem poderia ocupar aquela faixa do campo, o Guto disse que qualquer um do plantel pode ser deslocado para lá. "Todos que estão disponíveis podem atuar. Eu, neste momento, considero tudo. Tudo que me apontar um caminho seguro, que eu possa escolher, eu vou considerar".

Sobre a possibilidade de Juninho, jogador da base, ser utilizado na posição, o comandante Tricolor afirmou que não deixa de ser uma possibilidade, pois o jogador faz parte do plantel.

adblock ativo