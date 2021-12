Guto faz mistério sobre Edigar e não se influencia com vaias

O técnico Guto Ferreira não deu pistas de qual time deve colocar em campo no domingo, 25, às 16h, contra a Juazeirense, na Fonte Nova, pela partida de volta das semifinais do Campeonato Baiano.

O treinador não confirmou nesta sexta, 23, a escalação de Edigar Junio como centroavante, após a boa atuação com dois gols da goleada sobre o Altos. Guto manteve o mistério, mas comentou sobre o desempenho do atacante jogando mais centralizado.

“O Edigar tem ferramentas que o permitem atuar dessa forma, como fez ano passado. Mas então por que não uso? São momentos da equipe e de Edigar. Ele já tinha crescido no aspecto físico contra a Juazeirense, o jogo dele está começando a clarear, executar jogadas que ainda não tinha feito esse ano”.

Guto ainda afirmou que não vai se deixar influenciar pelas vaias que estão vindo dos torcedores e insinuou até uma piada relacionando as vaias aos gols na goleada sobre o Altos.

“Podia fazer uma brincadeira, porque a cada momento que se manifestaram, acontecia um gol. Mas o torcedor tem que ser respeitado. Espero que eles possam respeitar, se manifestar, caso achem que devem se manifestar e que, mais do que nunca, nossa equipe possa fazer um grande jogo e premiá-los com mais um triunfo”.

Treino fechado

Sob chuva, Guto comandou nesta sexta um treino fechado para a imprensa no Fazendão. O técnico separou titulares e reservas, deu ênfase a troca de passes, além da transição ofensiva e defensiva. Também treinou finalizações com um grupo, enquanto outro trabalhou lances de bola parada.

O meia Allione e o lateral João Pedro trabalharam em separado e dificilmente terão condições para amanhã. Já os atacantes Júnior Brumado e Élber, além do meia Régis, participaram normalmente e estão liberados.

Ainda nesta sexta, o Esquadrão lançou um concurso para que os torcedores possam enviar desenhos com sugestões para as novas camisas do Bahia. Os interessados têm até o dia 3 de abril para enviar ideias dos uniformes 1 (branco), 2 (tricolor) e 3 (livre) para o e-mail concurso@esporteclubebahia.com.br.

As quatro camisas finalistas de cada categoria, definidas pelo clube, serão colocadas em votação aberta ao público entre os dias 4 e 10 de abril.

Os vencedores ganharão acesso a todos os jogos do Bahia como mandante durante um ano, no setor preferido, além de duas camisas oficiais com o modelo escolhido.

adblock ativo