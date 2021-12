Guto faz mistério e fecha último treino antes de viagem para decisão

O técnico do Bahia, Guto Ferreira, realizou na manhã desta terça-feira, 16, um treino fechado no Fazendão, o último antes do duelo decisivo contra o Sport, pelo primeiro jogo da final da Copa do Nordeste. A partida será realizado nesta quarta-feira, 17, às 21h45, na Ilha de Retiro, em Recife.

Questionado na coletiva sobre como vai montar o time titular, o treinador escondeu o jogo. "Aguardem quarta-feira. Vamos ver o que vamos ter dentro de campo. Não vamos escalar a equipe do jogo", disse o técnico.

Confira a lista de relacionados Confira a lista de relacionados

A maior dúvida fica em relação ao substituto do meia Régis, que não entra em campo nesta quarta por ter recebido cartão vermelho na semifinal do torneio regional. O camisa 20 é o melhor jogador do time na temporada e já acumula 11 gols em 20 partidas.

Como opções para a função de armador, Guto pode utilizar Zé Rafael como meia centralizado ou escalar Diego Rosa, que entrou no segundo tempo da goleada sobre o Atlético-PR, pelo Brasileirão

Além de Régis, o treinador não terá à disposição o zagueiro Jackson, que está machucado, o lateral-esquerdo Armero e volante Edson, suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Por outro lado, Guto terá o retorno do volante Renê Júnior. O atleta ficou mais de uma semana afastado dos treinos, mas se recuperou de uma lesão muscular e está à disposição para o duelo decisivo. No início da tarde, o elenco tricolor viajou para Recife.

adblock ativo