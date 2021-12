Guto faz atividade técnica com bola no Fazendão

O técnico Guto Ferreira comandou uma atividade técnica no Fazendão, em Salvador, na tarde desta terça-feira, 6. O Tricolor segue com a preparação para enfrentar o Náutico neste sábado, 10, às 16h30, na Arena de Pernambuco, em Recife.

O elenco do Bahia fez trabalho com bola, de ataque contra a defesa, com transição de setores. No sábado, o Esquadrão poderá contar novamente com Allano e Eduardo, que voltam de suspensão.

O elenco do Bahia volta a treinar no Fazendão nesta quarta-feira, 7, às 9h.

