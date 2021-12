Guto esboça time titular que enfrentará o Náutico

O técnico Guto Ferreira comandou um treino tático na tarde desta quinta-feira, 8, no Fazendão, em Salvador, de olho no duelo com o Náutico, próximo sábado, 10, às 16h30, na Arena Pernambuco.

Na atividade, Guto esboçou o time titular que enfrentará o time pernambucano. Em outra parte do trabalho, a equipe fez um treinamento técnico de posse de bola em campo reduzido.

Renato Cajá, punido com o terceiro cartão amarelo, será desfalque no jogo diante do Timbu. Allano e Eduardo voltam após cumprirem suspensão.

O Tricolor faz última atividade na manhã desta sexta-feira, 9, às 9h, antes de viajar para Recife.

