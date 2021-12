Guto é cogitado no Corinthians, mas garante foco no Bahia

Segundo a imprensa de São Paulo, o técnico do Corinthians, Oswaldo de Oliveira, terá uma reunião nesta quarta-feira, 14 com a diretoria do clube, e corre sério risco de ser demitido.

A notícia repercutiu com força não só na capital paulista como em Salvador. Isso porque, caso o técnico corintiano realmente caia, um dos favoritos a assumir o cargo seria Guto Ferreira, considerado um dos ‘pupilos’ de Tite. O hoje comandante do Tricolor foi auxiliar do gaúcho no Internacional em 2008, quando conquistaram a Sul-Americana.

A chance de Guto receber uma proposta é real, mas foi encarada com tranquilidade pela diretoria do Esquadrão. Segundo apurado por A TARDE, o clube confia não só no compromisso do técnico, que acabou de renovar automaticamente seu contrato até o final do ano que vem, como na multa rescisória deste vínculo, de proporções milionárias.

Em contato com a reportagem, o empresário do técnico, Adriano Spadoto, garantiu o compromisso: “O Guto está na Alemanha fazendo intercâmbio e está com a cabeça 100% no Bahia. O objetivo dele é ficar no Bahia. Até em respeito ao Oswaldo, não vamos nem comentar esse assunto”, disse.

O agente citou um suposto valor de multa rescisória: R$ 1 milhão. Segundo apurado por A TARDE junto a uma fonte do clube, porém, o valor é bem maior. A filosofia da diretoria é simples: para tirá-lo do Bahia, será preciso pagar a multa na íntegra e, mesmo que saia, Guto deixará os cofres cheios.

Ainda de acordo com apuração da reportagem, Guto recebeu uma proposta para comandar o Vasco logo após o final da Série B, mas teria desistido por conta do compromisso com o Tricolor.

“Só especulação”

Na noite desta terça, Guto Ferreira atendeu a um pedido do clube e deu um tempo no seu intercâmbio na Alemanha para dar uma entrevista no programa de rádio oficial do Bahia.

Para a torcida, reiterou que seu interesse é ficar no Esquadrão. “Não chegou nada para mim, foi só especulação. O que teve foram amigos me mandando mensagens com notícias que saíram (risos)”, disse. “Tenho compromisso com o Bahia, estou com a cabeça focada no Bahia”, garantiu.

Mais tarde, porém, deu a entender que, caso o Timão de fato queira contratá-lo, terá que indenizar o Esquadrão por isso: “Se amanhã ou depois o Corinthians tiver interesse em mim, terá que primeiro acertar com o Bahia para depois acertar comigo. Eu tenho compromisso, não é assim...”, disse.

“Quando saímos da Chapecoense para o Bahia (em junho), existiam itens no meu contrato com a Chape para que me permitissem sair de lá. E agora, no Bahia, também há esses itens, que são interessantes dentro do mercado. Se qualquer clube quiser me levar, terá que acertar primeiro com o Bahia”, repetiu.

adblock ativo