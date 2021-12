Guto deve ter volta de jogadores para enfrentar o Flamengo

O Bahia treinou nesta segunda-feira, 28, no Fazendão, já focado no jogo desta quinta-feira, 31, contra o Flamengo, no Rio de Janeiro.

Os titulares que enfrentaram o Vasco fizeram treino regenerativo, com fisioterapia e musculação. Só o goleiro Anderson participou do trabalho técnico em campo reduzido, ao lado dos demais jogadores do elenco.

Depois de voltar a sentir o tornozelo, Marco Antônio fez fisioterapia e academia. Será reavaliado semana que vem. O zagueiro Rodrigo Becão não enfrenta o Flamengo.

Já o goleiro Douglas, o lateral-esquerdo Léo o atacante Edigar Junio são dúvida e serão reavaliados nesta terça, 29. Os quatro fizeram musculação e fisioterapia.

