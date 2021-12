Guto deixa o Bahia e é confirmado como novo técnico do Inter

Guto Ferreira não é mais técnico do Bahia. Depois dos rumores sobre o interesse do Internacional no treinador, as duas equipes confirmaram oficialmente, na tarde desta terça-feira, 30, a ida do treinador para o clube gaúcho. Para fechar contrato com Guto, o Colorado aceitou pagar ao Tricolor o valor da multa de rescisão contratual. O Esquadrão agora passa a ser dirigido temporariamente pelo auxiliar Preto Casagrande.

Junto com Guto, firmaram contrato com o Inter os auxiliares André Luís e Alexandre Faganello, além do preparador físico Juninho, até o final deste ano. Mas o clube de Porto Alegre revelou que o acordo já prevê a renovação do compromisso por mais um ano. Ele será oficialmente apresentado na quinta, 1º, no Beira-Rio.

Guto Ferreira dará continuidade na caminhada do Inter pela Série B do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, na qual a equipe enfrenta o Palmeiras, nesta quarta, em casa, no duelo de volta das oitavas de final.

Título do Nordestão

O novo comandante chegará para substituir Antônio Carlos Zago, demitido no último domingo, um dia depois de a equipe ter sido derrotada pelo Paysandu por 1 a 0, em Belém, na última rodada da Série B do Brasileiro.

Antes de o Inter oficializar a contratação de Guto, o Bahia divulgou nota em seu site nesta terça para confirmar que estava apenas aguardando o pagamento da multa contratual do treinador para liberá-lo ao clube gaúcho, depois de o profissional ter aceitado a proposta colorada.

O Bahia ocupa hoje a 13ª posição do Campeonato Brasileiro e faturou na semana passada o título da Copa do Nordeste, na qual ficou com a taça ao superar o Sport na decisão. A conquista deu ainda mais projeção ao comandante, que já é um velho conhecido do próprio Inter.

De volta às origens

Ao oficializar Guto Ferreira, o clube de Porto Alegre lembrou que o treinador já trabalhou por duas vezes para o time. Primeiro nas categorias de base da equipe, na qual chegou em 1997 e no ano seguinte conquistou a Copa São Paulo de Juniores. Quatro anos depois, ele assumiu o comando do time principal em 2002, quando ganhou o Campeonato Gaúcho.

Em seguida, o treinador passou pelo Noroeste em 2003, por dois clubes portugueses (Penafiel e Naval) e pelo Corinthians-AL, time que deixou em 2005 para voltar ao Inter para a sua segunda passagem pela equipe colorada. Desta vez, porém, ele retornou como coordenador das categorias de base, antes de passar a integrar a comissão técnica da equipe principal a partir de 2008.

Na época, desempenhou as funções de auxiliar técnico e observador em um período em que Tite, Mário Sérgio e Celso Roth estiveram à frente da equipe da gaúcha. Na comissão da conquista da Copa Libertadores de 2010, por sua vez, Guto atuou como observador dos adversários da equipe colorada na competição.

