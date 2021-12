Guto comanda último treino em Salvador antes de pegar o Altos-PI

O Bahia fez o último treino em Salvador nesta sexta-feira, 10, antes de pegar o Altos-PI no domingo, 12, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, pela 3ª rodada da primeira fase da Copa do Nordeste.

Guto Ferreira comandou uma atividade tática com os jogadores relacionados para a partida. Os demais, que não vão viajar, ficaram treinando com os auxiliares.

O novo contratado Maikon Leite ficou apenas na academia, assim como os laterais Matheus Reis e Wellington Silva e o volante Yuri. O atacante Edigar Junio, com lesão no pé, realizou tratamento no departamento médico.

Na manhã deste sábado, 11, às 6h, o elenco viaja para Teresina. À tarde, finalizam a preparação para o duelo.

Relacionados para a partida de domingo

Goleiros – Anderson e Jean

Laterais – Armero, Eduardo e Juninho Capixaba

Zagueiros – Jackson, Rodrigo e Tiago

Meio-campistas – Diego Rosa, Edson, Juninho, Matheus Sales, Régis, Renato Cajá, Renê Júnior e Zé Rafael

Atacantes – Gustavo, Hernane, João Paulo e Kaynan

adblock ativo