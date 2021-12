Guto comanda coletivo no Fazendão

O Bahia só volta a campo na terça-feira, 16, quando enfrenta o Atlético Goianiense, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 19ª rodada da Série B. E para terminar o primeiro turno bem (o Tricolor, com 24 pontos, é o 13ª colocado), o time seguiu nesta sexta, 12, com sua a preparação para o duelo com um treino coletivo (fechado à imprensa) comandado pelo técnico Guto Ferreira, no Fazendão. A equipe titular não foi divulgada.

Os jogadores também fizeram um trabalho técnico com bola, utilizando apenas metade do gramado. Os zagueiros Gustavo e Jackson, o volante Yuri e o atacante Mário, que estavam no departamento médico e passam por um processo de recuperação, realizaram um trabalho físico à parte, na academia do clube.

Os ingressos para o duelo começam a ser vendidos neste sábado, 13, no site oficial da Fonte Nova, nos balcões Ticketmix e nas lojas Casa do Tricolor.

adblock ativo