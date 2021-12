Guto chega para assumir Bahia em má fase e desfalcado

Paulista de Piracicaba, Guto Ferreira, 50 anos, desembarca nesta segunda-feira, 27, em Salvador e vai direto para o Fazendão, onde, à tarde, já comanda o seu primeiro treinamento como o novo técnico do Bahia.

A má fase do time, que vem de quatro derrotas seguidas, para Criciúma, Londrina, Tupi e Brasil de Pelotas - estes últimos três, times que acabaram de ascender da Série C -, tornou impreterível que, mesmo após um único treino, em que será apresentado aos novos comandados, ele já dirija o Tricolor terça-feira, às 19h15, na Fonte Nova, contra o Oeste (SP), pela 13ª rodada da Série B.

No momento, o Bahia ocupa a modesta 9ª posição. Nas últimas duas partidas, foi treinado interinamente por Aroldo Moreira, que nodomingo, 26, eassume a equipe sub-20.

Para piorar, Guto Ferreira terá de lidar com uma série de desfalques. A começar pelo lateral esquerdo Moisés, o meia Juninho e o atacante Luisinho, suspensos por terem levado o terceiro cartão amarelo na derrota por 2 a 1 para o Brasil de Pelotas, anteontem.

Além deles, também devem ficar de fora do confronto com o Oeste o lateral direito Tinga e o atacante Edigar Junio, que, lesionados, já haviam sido desfalques na rodada passada. Por outro lado, a equipe terá os retornos do zagueiro Jackson e do centroavante Hernane, que voltam após cumprirem suspensão.

