Guto aceita proposta e deve deixar o Bahia para treinar o Internacional

Há muito tempo o Bahia não tinha um time tão organizado e consistente em campo – talvez desde 2001, quando o ídolo Evaristo de Macedo levou o Tricolor ao título do Nordestão e às oitavas do Brasileiro com uma formação pouco ortodoxa no meio-campo.

A equipe também vem da conquista do acesso à Primeira Divisão nacional, em 2016, e do título regional alcançado na semana passada após um jejum de 15 anos. Com todos esses predicados, Guto Ferreira ainda estava a menos de um mês de completar um ano no cargo de treinador – algo que ocorreu pela última vez no Esquadrão em 2007, com Arturzinho.

O verbo estar foi usado no passado porque Guto já arruma as malas para assumir o Internacional, que vem na 10ª colocação em sua primeira experiência na Série B do Campeonato Brasileiro e demitiu o técnico Antonio Carlos Zago após a derrota no fim de semana para o Paysandu.

O Colorado ofereceu melhoria salarial e contrato de um ano e meio ao treinador do Bahia, que recebe atualmente – junto com toda a sua comissão – cerca de R$ 450 mil por mês. A diretoria tricolor admite a existência da negociação, mas garante só liberar o profissional com o pagamento integral da multa rescisória – que giraria em torno de R$ 600 mil.

Em entrevista coletiva no último domingo, depois da derrota por 1 a 0 para o Botafogo pela 3ª rodada da Série A, Guto, que não retornou do Rio de Janeiro para Salvador, assegurou que não havia sido contactado pelo Inter. Mas deixou no ar a possibilidade de sair: “Na medida que for concreto, a gente pensa no que fazer”. Nesta segunda, a proposta se tornou concreta. “Guto nos disse no início da tarde que foi procurado pelo Inter, mas o Bahia não foi procurado”, afirmou o presidente tricolor, Marcelo Sant’Ana, no programa de rádio oficial do clube.

“Só queremos que fique no Bahia quem está feliz. Mas, caso ele queira ir para o Inter, terá que pagar à vista o valor integral da multa”, completou Sant’Ana. Os dois clubes já estão em fase conclusiva na negociação que traria o meia Gustavo Ferrareis do Colorado ao Esquadrão por empréstimo até o final desta temporada. E o clube gaúcho ainda tenta abater o valor da multa oferecendo o zagueiro Ernando como moeda de troca.

Conformismo

Nos bastidores, a cúpula tricolor dá como certo o adeus de Guto Ferreira, que estaria nesta segunda-feira, 29, no programa Bem, Amigos!, do SporTV, mas acabou cancelando sua participação. O sentimento é de conformismo e até de conforto pela compensação financeira que o clube receberia.

Questionado sobre o trabalho do treinador, Sant’Ana foi sucinto: “Ele faz um bom trabalho. Está há 11 meses no clube e conquistou com a gente o acesso e a Copa do Nordeste. Estamos satisfeitos, mas essas mudanças fazem parte da rotina do futebol”.

No ano passado, Gordiola, como é chamado carinhosamente pela torcida tricolor, veio para o Fazendão em situação parecida à atual. Fazia boa campanha pela Chapecoense na Série A, mas trocou o time pelo Bahia por conta da melhor oferta salarial.

Com a confirmação oficial da saída de Guto, a tendência é que o clube busque um nome forte para substituí-lo. Levir Culpi, que recusou convite do clube no final de 2015, estaria no topo da lista.

O elenco tricolor ganhou folga nesta segunda e volta aos trabalhos nesta terça, 30 no Fazendão. Só não sabe ainda ao certo sob comando de quem.

