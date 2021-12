Gustavo sente dor na coxa e vira dúvida no Bahia

O zagueiro Gustavo deixou o treino tático desta quarta-feira, 27, no Fazendão, com um desconforto na coxa esquerda e pode não atuar contra a Juazeirense, no domingo, 31, às 16h, em Pituaçu.

Segundo o médico do clube, Daniel Araújo, ele será reavaliado. Caso não possa atuar, o garoto Dedé deverá fazer sua estreia como profissional.

Ingressos

A Juazeirense definiu os preços dos ingressos para o jogo com o Bahia. O valor da arquibancada será R$ 30 e a cadeira R$ 50. A venda será feita nas bilheterias do estádio, a partir das 9h de sexta, 29. Não há limitação de entradas para a torcida tricolor.

