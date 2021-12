Gustavo machuca o olho em treino e vira dúvida no Bahia

Estava tudo indo bem para Gustavo. O recém-contratado do Tricolor treinou entre os titulares no coletivo tático na manhã desta segunda-feira, 14, e estava certo de que estrearia no time que inicia o jogo com o Ceará, na terça, 15, às 19h, no estádio Castelão, em Fortaleza. Mas, na atividade de bolas paradas, ele dividiu com Thales e ganhou um machucado feio no olho direito, tornado-se dúvida para a partida.

O jogador demonstrou tranquilidade, postou foto do edema com legenda descontraída em seu perfil no Twitter (veja abaixo) e viajou com o grupo para a capital cearense. É provável que o machucado não tire o jogador de sua estreia como titular do Tricolor, mas, certamente, assustou o alteta durante o treino, que não terminou a atividade com o grupo e recebeu atendimento médico.

Começar a semana assim !!! Vamos Bahia !!! BBMP 🔴🔵🔴🔵 pic.twitter.com/t0HtSkUuEs — Gustavo (@GustavoZagueiro) 14 setembro 2015

