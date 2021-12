Gustavo fica fora dos gramados por até 8 meses

Com lesão ligamentar no joelho esquerdo, o zagueiro Gustavo, que saiu machucado do clássico Ba-Vi, disputado no último domingo, 13, passará por cirurgia e ficará afastado dos gramados pelo período de seis a oito meses. A informação foi divulgada no site do Bahia na tarde desta quarta-feira, 16.

Após receber a má-notícia, o atleta falou sobre o assunto. "Infelizmente sofri essa lesão, mas vou me empenhar para voltar o mais rápido possível. Continuarei ajudando meus companheiros fora de campo, para que possamos atingir os nossos objetivos na temporada", comentou o defensor.

