Gustavo Blanco volta a treinar, e Bahia finaliza preparação

O Bahia está pronto para enfrentar o Sport na quarta-feira, 26, às 22h, na Ilha do Retiro, em Recife, pelo jogo de volta da 2ª fase da Sul-Americana. A equipe finalizou a preparação na tarde desta terça, 25, no Fazendão, com o retorno do meia Gustavo Blanco, recuperado de contusão e liberado pelo Departamento Médico do clube.

"O Gustavo Blanco teve uma luxação da interfalangeana e a região está imobilizada. Ele vai voltar para o jogo e está a disposição do técnico", disse o Dr. Luiz Sapucaia, médico do Tricolor.

O único desfalque para o duelo desta quarta é o lateral-direito Cicinho. Ele foi diagnosticado com um estiramento na coxa esquerda de grau 1 e será substituído por Hayner.

Durante o coletivo tático, o comandante Sérgio Soares testou algumas as opções na equipe titular, além de treinar faltas e escanteio. Os jogadores também trabalharam cobranças de pênaltis. Um triunfo do Sporte por 1 a 0 leva a decisão da vaga para as penalidades máximas.

