Gustavo Blanco será emprestado ao América-MG até o fim de 2017

O volante Gustavo Blanco deve jogar pelo América-MG até o final de 2017. Quem confirmou a informação foi Luciano Rêgo, representante do atleta. Segundo ele, está quase tudo certo para que o atleta vista a camisa do Coelho no próximo ano.

"Blanco tem uma proposta do América-MG. Está quase tudo certo para ele ir pra lá. Restam apenas alguns detalhes mas deve acertar tudo ainda essa semana", contou.

Ainda não há informações se o América vai assumir o salário do atleta. Blanco, que tem contrato com Esquadrão até 2018, fez 13 jogos com o time e foi pouco aproveitado pelo técnico Guto Ferreira.

O meia Rômulo, outro jogador representado por Rêgo, também pode sair da equipe. Segundo o empresário, o jogador deve ser emprestado, mas ainda não há um clube definido.

