Gustavo Blanco e Cicinho são dúvidas na Sul-Americana

O elenco do Bahia retornou aos treinamentos na manhã desta segunda-feira, 24, com dois desfalques: o meia Gustavo Blanco e o lateral-direito Cicinho.

Os jogadores - que saíram lesionados do duelo contra o América-MG, no último sábado, 22, pela Série B do Brasileirão - não devem enfrentar o Sport na quarta, 26, no estádio da Ilha do Retiro, em Recife, no jogo de volta da 2ª fase da Copa Sul-Americana.

O meia armador, revelado na divisão de base do tricolor e que foi destaque no jogo de sábado, teve uma luxação no dedo da mão. Já Cicinho sofreu uma contusão na coxa e faz tratamento no departamento médico.

Os outros jogadores fizeram um trabalho físico na academia pela manhã e, à tarde, uma atividade com bola no gramado, coordenada pelo técnico Sergio Soares.

No primeiro duelo, na quarta passada, o Bahia venceu o Sport por 1 a 0, e por isso tem a vantagem do empate na Ilha do Retiro. Um resultado igual, favorecendo o time pernambucano, leva o jogo para a disputa de pênaltis.

