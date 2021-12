'Gustagol' desencanta e comemora o fim do jejum de gols

Um centroavante ficar praticamente um semestre inteiro sem balançar as redes é complicado. Foi o que aconteceu com Gustavo. O jogador de 22 anos marcou seu último gol em 2016 ainda pelo Criciúma, no dia 22 de julho. Depois, passou em branco no Corinthians, antes de ser contratado pelo Bahia este ano, sob desconfiança da torcida.

Na quarta-feira, 8, contudo, em seu terceiro jogo oficial com a camisa tricolor, Gustagol fez jus ao apelido e marcou duas vezes de cabeça, além de dar uma assistência para um dos tentos marcados por Diego Rosa, mostrando que pode ajudar o técnico Guto Ferreira nas próximas partidas.

“Estou muito feliz. Não só em marcar, que é muito bom, mas em ajudar o Bahia a conseguir aquele triunfo”, revelou o centroavante.

“Os dois gols eu dedico a meus companheiros, que sem eles nada teria acontecido, e também a Deus”, declarou o paulista Gustavo.

Dono da posição desde o ano passado, Hernane deve ser titular na partida deste domingo, contra o Autos, no Piauí, pela terceira rodada da Copa do Nordeste. Se depender de Gustagol, no entanto, dá até para arrumar uma vaga no time ao lado do Brocador.

“Ah, se o professor Guto optar, não tem porquê não jogar. Hernane é um excelente centroavante, tenho muito a aprender com ele aqui no Bahia, tem tudo pra dar certo”, destacou o camisa 21.

No treino desta quinta, 9, porém, Guto Ferreira escalou o time com: Jean, Eduardo, Tiago, Jackson e Armero; Edson, Renê Júnior e Régis; Zé Rafael, Kaynan e Hernane.

