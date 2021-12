Guerra conquista confiança de Roger e deve ser titular contra CSA

Autor do gol de empate diante do Goiás, o meia do Bahia, o venezuelano Guerra, parece que ganhou de vez a confiança do técnico Roger Machado por uma vaga no time titular contra o CSA. Pelo menos essa foi a sensação que deixou o comandante na entrevista coletiva após o treino na manhã desta quinta-feira, 29.

"Trabalhamos a semana toda com Guerra controlando sua carga. O atleta vai nos sinalizando. Quero usar ele desde o início, mas não sei se será nessa partida. Vamos ver. Amanhã temos mais um treino. Hoje e amanhã", afirmou o treinador.

Com 24 pontos, o tricolor ocupa a 8° posição da Série A do Brasileirão e está apenas três pontos da zona de classificação para a Libertadores. Roger admitiu que a realidade atual do campeonato coloca o Esquadrão como um dos clubes que brigam por uma vaga no torneio continental, mas que isso não deve ser tratado como obrigação.

"Sempre digo que temos o direito de sonhar. Não só sonhar, mas como a realidade neste momento nos dá indicativo de que temos capacidade de estar nesse bloco que vai disputar essas vagas para a maior competição continental que temos. Porém, a gente tem que ter pés no chão, porque a expectativa pode gerar frustração e a gente não deseja isso. Nosso momento é bom, queremos manter. O que a gente não deseja é, em algum momento, ter uma boa classificação, melhor que no ano passado, e, em função da expectativa, digam que não foi um bom campeonato, porque não classificou pela expectativa da Libertadores. Mas nós sonhamos. Trabalhamos duro e forte diariamente com convicção de que é possível. Torcedor acredita e isso é importante para a gente".

Ao longo de 16 rodadas, o Bahia venceu equipes que brigam na parte de cima da tabela como Flamengo, Corinthians e Atlético-MG. Entretanto, o Tricolor perdeu pontos para times da parte de baixo como Chapecoense, Ceará, Goiás e Cruzeiro (esses dois últimos jogando em casa). O técnico não acredita que exista uma maior dificuldade do Esquadrão quando enfrenta equipes que brigam contra o rebaixamento, e atribuiu os pontos perdidos às circunstâncias das partidas em questão.

"Podemos ter estratégias diferentes para jogos diferentes, mas não concordo de não ter dificuldades contra times momentaneamente em má fase ou na parte inferior a gente. A gente tem que analisar o contexto. Contra Cruzeiro e Goiás, tivemos expulsos. Isso nos atrapalhou e atrapalha qualquer time. Contra a Chape, empatamos fora, que é sempre um bom resultado. O que não pode é cair nessa armadilha ou se envolver demais com as motivações externas ou ambiente do jogo, relacionado à torcida, à imprensa. Essa coisa de que esses jogos têm grau de facilidade maior", avaliou Roger.

Bahia e CSA se enfrentam neste sábado, 31, às 17h, na Arena Fonte Nova, em Salvador. A partida é válida pela 17° rodada.

