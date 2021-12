Grupo estuda abrir processo por conselheiros com remuneração

O grupo de oposição do Bahia, Revolução Tricolor, diz estar estudando medidas para acionar judicialmente o clube após a descoberta de que 11 funcionários faziam parte do Conselho Deliberativo - posteriormente deposto pela intervenção.

Pelo estatuto do Bahia, conselheiros não podem ter funções remuneradas no clube. Na lista dos 11, consta o presidente do conselho Ruy Accioly, na função de superintendente.

Outros são: Bruno Brizeno, Claus Dieter, Diego Pinto, Jorge Copello, Leandro Bahiense, Mauricio Castro, Rejane Mendes, Roberto Passos, Elizeu Godoy e o major José Hildon.

"Estamos analisando cada caso para saber se há prejuízos ao Bahia", diz Vitor Ferraz, da Revolução Tricolor. Na relação de funcionários do Bahia consta o nome do major José Hildon, lotado em Feira.

