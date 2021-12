Grolli quer fazer valer “fator casa” diante do Internacional

O zagueiro Douglas Grolli está com a moral em alta no Bahia, após substituir o capitão Tiago e marcar o gol de empate com o Cruzeiro, neste domingo, 19. Em entrevista coletiva no Fazendão, o defensor destacou que quer fazer valer o mando de campo e já vislumbra um bom resultado diante do Internacional, nesta quarta-feira, 22, às 19h30, na Arena Fonte Nova.

>> Ingressos para Bahia x Internacional estão à venda

>> Bahia volta aos treinos e já foca no Internacional

“A gente tem que fazer o fator casa valer. Com o apoio da torcida, o Bahia é forte e temido. Esperamos usar isso para conseguir a vitória. Nos credencia a buscar algo a mais e fugir dessa zona incômoda. Temos um elenco qualificado e podemos almejar algo a mais", disse.

O jogador aproveitou ainda para elogiar o treinador Enderson Moreira e compará-lo com o ex-técnico do clube, Guto Ferreira. “O Enderson passou confiança e ficamos soltos. Taticamente ele fez mudanças, ele tem um estilo diferente do Guto, e acabou que com nossas peças encaixamos melhor e tivemos aumento de rendimento. Ele sabe extrair de cada jogador e estamos mostrando isso. Precisava de reforços e deram mais opções. Ficamos um tempo sem opção ofensiva por causa das lesões. E agora, com o grupo homogêneo, estamos conseguindo resultado", indicou o zagueiro, que apontou a aproximação entre os jogadores dentro do gramado como um diferencial”, completou o atleta.

Apesar da boa atuação em Belo Horizonte, Douglas Grolli deve retornar ao banco de reservas diante do Colorado, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 22 pontos conquistados, o Bahia ocupa a 12ª posição da competição nacional.

adblock ativo