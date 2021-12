Grêmio e Bahia empatam sem gols em Porto Alegre

Em jogo de baixo nível técnico - e atuação destacada de Marcelo Lomba -, Bahia e Grêmio empataram em zero a zero na tarde deste domingo, 3, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Com o resultado, o Bahia subiu uma posição, indo para 14º com 38 pontos, dois a mais do que o Vasco, primeiro time da zona de rebaixamento. O Grêmio se manteve na terceira posição, com 54 pontos, 14 a menos que o líder Cruzeiro.

Agora o tricolor baiano vai buscar os três pontos contra o Atlético-MG, sábado, às 18h30 (horário de Salvador), na Arena Fonte Nova. Para esta partida, não poderá contar com Jussandro e Feijão, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. O Grêmio vai enfrentar o líder - e virtual campeão - Cruzeiro no Mineirão, domingo, às 16h (horário de Salvador).

Ataque x defesa

O jogo começou com o Grêmio partindo para cima do Bahia. Com a defesa do tricolor baiano bem postada em campo, o ataque do tricolor gaúcho só chegava com perigo nos cruzamentos, com Lucas Fonseca ganhando a maioria do lances, ou chutes de fora da área.

Quando teve oportunidade de marcar dentro da pequena área, o Grêmio encontrou o paredão Lomba, que salvou o Bahia em pelo menos três lances, impedindo a derrota tricolor.

O Bahia se preocupou em esperar o gaúchos para jogar no contra-ataque, mas os jogadores não conseguiam tocar três passes certos e abusavam da ligação direta entre defesa e ataque, sem nenhuma organização. A primeira, e única, finalização do esquadrão de aço só aconteceu aos 33 minutos, em um chute de Feijão, completamente torto, sem perigo para Dida.

Mesmos times, mesmo jogo

Os times voltaram para o segundo tempo sem alterações. E o jogo se manteve da mesma forma, com o Grêmio atacando e o Bahia se defendendo, com Lomba salvando o tricolor em outras quatro oportunidades. Barcos ainda teve uma uma bola na pequena área e chutou na trave.

Cristovão Borges ainda fez três alterações no Bahia. Aos 17 minutos, ele tirou Souza e colocou Talisca, dando mais mobilidade ao ataque do Bahia. As outras duas alterações não mudaram tanto o panorama da partida. Raul entrou no lugar de Jussandro e Madson substituiu Fabrício Lusa.

O Grêmio buscou o gol até o final, fazendo 23 finalizações. O Bahia finalizou sete vezes, mas nenhuma precisou da intervenção do goleiro Dida.

adblock ativo