Grêmio confirma contração de ex-lateral do Bahia

Depois de muita negociação, Corinthians e Grêmio chegaram a um acordo pela venda do lateral esquerdo, Juninho Capixaba, ex-Bahia. A transferência do atleta de 21 anos renderá para os cofres alvinegros cerca R$ 6 milhões, divididos em 10 parcelas, mesmo valor pago pelo clube paulista em 70% dos direitos econômicos do jogador, no início do ano passado. Além disso, o meia Ramiro, emprestado ao Corinthians, poderá ter envolvimento no negócio.

Capixaba estava emprestado ao clube gaúcho desde julho do ano passado. No entanto, com a concretização do acordo, o lateral segue em Porto Alegre por mais quatro anos. Por se tratar de uma transação nacional, a venda não favorecerá o Tricolor baiano, como clube formador.

Desde que chegou ao Grêmio, Juninho não teve muitas oportunidades no time titular. Entretanto, o desempenho dentro de campo tem sido visto com bons olhos pelo técnico Renato Gaúcho, com 5 gols em 7 jogos.

