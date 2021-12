Gregore vê chances de Libertadores: "Estamos focados nisso"

O Bahia está na 11ª posição no Campeonato Brasileiro com 41 pontos. O Tricolor tem cerca de 2% de chance de rebaixamento, de acordo com o InfoBola. Com a pequena porcentagem, a cabeça no Fazendão está nas primeiras seis posições, que classificam à Libertadores. O Esquadrão está a seis pontos - duas vitórias - do sexto colocado, o Atlético-MG.

"Acho que, se não me engano, temos 2% de chance de Libertadores. Estamos focados nisso. Esse 1% que a gente tem do rebaixamento a gente não procura olhar muito. Pelo que o grupo vem trabalhando, o que é cobrado para fazer, temos que nos preocupar com Libertadores, pensando em chegar perto dos adversários lá em cima, o Santos, Atlético-PR e o Cruzeiro", afirmou o volante Gregore em entrevista coletiva na tarde desta terça-feira, 13.

Para chegar ao objetivo, o Bahia precisa primeiro passar pelo Ceará, em partida válida pela 34ª rodada do Brasileirão, às 20h (horário da Bahia), na Fonte Nova. Na primeira partida desta temporada, no primeiro turno do campeonato, o Tricolor venceu por 2 a 0, com gols de Lucas Fonseca e Gilberto.

"Vai ser um jogo interessante porque são duas equipes que jogam bastante. Antes do Lisca também, o Ceará é uma equipe muito qualificada, competitiva, enfrentamos outras vezes. Temos que estar preparados para qualquer adversidade para buscar o triunfo", disse.

Para ir atrás desses três pontos preciosos, o time Tricolor talvez possa contar o atacante Gilberto. O jogador está recuperado e à disposição do treinador Enderson Moreira para encarar a equipe cearense.

"A gente não sabe ainda. Gilberto estava treinando essa semana. Vamos participar das atividades e ver o que o professor vai fazer. Edigar, Brumado e Gilberto são importantes. Eles têm que entrar e fazer o papel deles. A presença do Gilberto é importante porque chegou fazendo gols. Mas os três que estão ali são qualificados", declarou o volante.

Rei dos desarmes

Maior ladrão de bolas do Campeonato Brasileiro, com 102 desarmes corretos, Gregore comemorou a marca na sala de imprensa do Centro de Treinamentos do Bahia, e valorizou a ajuda do plantel para o feito.

"Estava até falando para o pessoal. Cheguei e vi Nilton, Elton, Flávio e Edson. Na minha cabeça eu iria brigar por posição. Mas aqui fui bem recebido, o pessoal me deu confiança. Quando a oportunidade veio, eu estava preparado e fiz uma temporada boa. Vi um pessoal que estava me marcando pelas redes sociais, fiquei bastante feliz pela marca. Mas não fico preocupado com marca individual. Se não fosse o grupo também não teria conseguido isso. Mas isso vem ajudando a equipe. Agradecer a Deus por me dar saúde todos os dias para fazer o que mais amo", disse.

*Sob a supervisão da editora Lhays Feliciano

