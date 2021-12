Gregore sofre lesão e vira dúvida para o Ba-Vi deste domingo

Gregore teve constatada uma torção no joelho direito depois de um lance de disputa aérea, aos 30 minutos do segundo tempo, na noite desta quarta-feira, 6, na partida diante do Santa Cruz de Natal, válida pela Copa do Brasil. O jogador recebeu o atendimento médico no campo, tentou voltar ao jogo, mas ainda mancando muito, teve que ser substituído.

Através da assesoria, o Bahia confirmou a lesão do atleta e informou que ele passará por uma nova avaliação médica mais detalhada assim que a delegação do clube chegar em Salvador.

A condição real do jogador deve ser divulgada apenas nesta sexta-feira, 8. Sem previsão de retorno, Gregore se torna dúvida para o clássico do próximo domingo, 10, contra o Vitória.

O Bahia avança para a terceira fase da Copa Brasil após bater por 1-0 o Santa Cruz de Natal. com gol de pênalti de Gilberto - o 12º do atacante na temporada. O Tricolor baiano agora enfrenta o CRB, ainda sem data prevista para o confronto.

