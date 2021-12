Gregore quer time atento e agressivo contra o Atlético-PR

O Bahia tem 67 jogos na temporada. Desses, Gregore esteve presente em grande maioria. Para a partida, o meia garante que o cansaço não atrapalhará o tricolor que busca reverter a vantagem do Atlético-PR, em partida válida pelo jogo de volta da Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira, 31, na Arena da Baixada.

"Não tem como falar que não cansa, porque é muito jogo, um atrás do outro, mas é a nossa profissão. A gente tem que estar preparado para isso. O pessoal vem dando respaldo para a gente estar bem, conseguir dar o melhor dentro de campo. Não tem desculpa. A gente vai para cima. Não é cansaço que vai atrapalhar a gente. Vamos atrás dessa classificação", afirma.

Jogo de ida

A primeira partida foi marcada por polêmicas. O tricolor chegou a ficar duas vezes na frente no placar, mas o juiz Fernando Rapallini anulou os dois gols do Bahia, com o auxilio do arbitro de vídeo (VAR). Atrás do placar, o clube baiano precisará jogar para cima e reverter a vantagem do Atlético-PR, adquirida na Fonte Nova. O time paranaense venceu a partida por 1 a 0.

"A gente vai ter que ter uma postura mais agressiva para buscar o primeiro gol, mas sem desorganizar. Temos que fazer um jogo bastante concentrado para surpreender o Atlético-PR e sair com a classificação", declarou.

De olho no adversário

Com as emoções do primeiro jogo, o Bahia já pôde ter uma noção das qualidade e defeitos do adversário. Gregore afirma que o elenco irá a Curitiba com o pensamento positivo para trazerem a classificação para Salvador.

"Um time bastante consistente, bem treinado. Dentro da nossa casa, fizemos um bom jogo, mas, num vacilo, tomamos o gol. Agora é estar concentrado para não dar vacilo e ser um pouco mais agressivo para conseguir o gol lá", finalizou.

*Sob a supervisão da editora Lhays Feliciano

