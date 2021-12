Gregore garante foco em grandes conquistas e fala sobre sondagens: "Não mexeram com minha cabeça"

Alvo constante de especulações e sondagens, o volante Gregore, um dos destaques da equipe comandada por Roger Machado, contou sobre a evolução do Tricolor nos últimos anos, a possibilidade de convocação e sobre o retorno ao jogos, em coletiva no Centro de Treinamento (CT) Evaristo de Macedo, na manhã desta segunda-feira, 6.

"Acho que deu para perceber que a maioria do elenco conseguiu se manter fisicamente bem em casa, o que já é uma preocupação a menos para comissão técnica, é uma avaliação muito boa, voltar a treinar com o elenco, ter contato com os companheiros, agora é retomar o entrosamento em busca dos triunfos", avaliou o jogador sobre a retomada dos treinos táticos.

Segundo o jogador de 26 anos, a única proposta concreta que chegou foi a do Seattle Sounders, clube dos Estados Unidos. "As outras não passaram de sondagens. Isso não mexeu com minha cabeça, não me atrapalhou. Sigo focado no clube, sigo querendo conquistar coisas grandes aqui ainda", afirmou.

Destacando a evolução do Esquadrão nos últimos anos, o volante ressaltou a possibilidade de alcançar grandes objetivos com a camisa tricolor. "Desde que eu cheguei, e também em anos anteriores, o Bahia vem evoluindo bastante, em questão de estrutura, colocação nas competições, e com a chegada dos jogadores que vieram, temos a capacidade de alcançar coisas maiores ainda nesse ano", avalia.

Seleção Brasileira

Questionado sobre a possibilidade de chegar à Seleção Brasileira, mesmo tendo como obstáculo a preferência do treinador Tite pela convocação de atletas que atuam na Europa e no eixo Rio-São Paulo, o volante ressaltou a evolução tricolor e disse acreditar em uma possível ida à seleção.

"Eu vejo que o futebol nordestino cresceu muito, com essa evolução do Bahia no cenário mundial, e nacional, acho que o atleta que se destacar no clube grande do Nordeste têm condições de chegar à seleção, sim", declarou.

Posicionamento

O Pitbull Tricolor, como é chamado pela torcida, também contou sobre a influência do Bahia, clube que conta com um Núcleo de Ações Afirmativas, em relação ao seu posicionamento pessoal.

"O Bahia aumentou minha confiança para lutar contra isso. Já pensava muito, mas ganhei muito mais confiança quando cheguei em uma instituição que luta também", explicou.

