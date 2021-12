Gregore elogia Ramires após críticas da torcida: "Menino muito trabalhador"

Desde o retorno da parada da Copa América, o desempenho da equipe do Bahia tem mostrado uma queda acentuada no rendimento. Até o momento, o clube não triunfou em nenhum dos quatro jogos disputados após o período intertemporada. Com duas derrotas e dois empates, o Esquadrão ainda acumula na bagagem uma eliminação na Copa do Brasil, diante do Grêmio.

Em coletiva realizada nesta quarta-feira, 24, no Fazendão, Gregore foi questionado se esse intervalo teria feito mal para o ritmo do grupo. De acordo com o volante, a qualidade que os jogadores possuem não vem correspondendo com os resultados dentro de campo.

"Não temos que ter essa conclusão. Fomos eliminado da Copa do Brasil, jogamos abaixo do esperado contra o Cruzeiro, mas temos a confiança no grupo de que possuímos total capacidade de fazer jogos melhores e buscar o resultado que a gente tanto espera", garantiu.

A grande diferença no esquema adotado pelo treinador da equipe baiana está no meio de campo. Antes, Roger Machado armava uma trinca de volantes que era responsável por segurar de maneira consistente o avanço da equipe adversária ao campo de ataque. Agora, sem Douglas Augusto, que seguiu para o PAOK, o time vem encontrando dificuldades de encaixar um sistema que possua a mesma produtividade.

"Particularmente, a gente tinha um trio entrosado. Estávamos acostumados um com o outro. Em todo lugar, quando se tem uma perda, demora para voltar à mesma adaptação. Agora, quem entrar vai ter que correr para se adaptar o mais rápido possível e suprir a ausência do Douglas", analisou o volante.

O escolhido, até o momento, para ocupar a vaga no meio-campo tem sido a jovem promessa Tricolor Ramires. Com um grande destaque na reta final da temporada passada, o atual camisa 10 do Bahia também tem tido muita dificuldade de reencontrar o bom momento de outrora e vem sofrendo com as duras críticas por parte da torcida. Para Gregore, a cobrança em cima do atleta é um pouco injusta.

"A gente vê o Ramires como um menino muito trabalhador. Quem está no dia a dia vê o tanto que ele trabalha. Ele continua fazendo isso, não mudou nada. Vejo muitas críticas por parte da torcida, mas dentro do grupo a gente só tem elogios ao Ramires. Professor Roger dá total confiança. Não tem nem o que falar. Ele vem fazendo um bom trabalho e vem ajudando muito a gente, fazendo uma posição que ele não fazia antes", afirmou.

O próximo compromisso do Tricolor será no domingo, 28, às 11h, diante da Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó. Se a fase de momento não vem sendo muito favorável, o duelo pode marcar o fim do jejum de seis jogos do Esquadrão sem vencer. O último triunfo da equipe baiana foi no dia 1º de junho, contra o Grêmio, pelo Brasileirão.

"Estamos nos cobrando bastante. Temos que recuperar os pontos que não fizemos contra o Cruzeiro. Vamos para Chapecó com esse pensamento. Sabemos o poder de reação que temos. Precisamos elevar o nível de pensamento e de concentração para buscar uma sequência de triunfos novamente", finalizou.

*Sob supervisão do editor Nelson Luis

