Gregore e Juninho são liberados para enfrentar o Fluminense

Julgados nesta sexta-feira, 9, pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o volante Gregore e o zagueiro Juninho foram liberados para entrar em campo na partida contra o Fluminense, amanhã, às 16h, no Rio de Janeiro. Eles foram condenados a apenas um jogo de suspensão, mas, como já cumpriram a punição de forma automática, estão livres.

Gregore foi expulso na partida contra o Grêmio, pela 8ª rodada, ao atingir o joelho do lateral direito Orejuela com as travas da chuteira. Ele poderia pegar até seis jogos de suspensão. Juninho, por sua vez, levou cartão vermelho contra o Atlético-GO, na rodada seguinte. Ele acertou o rosto de Matheus Vargas com a mão, e poderia cumprir punição por até 12 partidas.

Boa fase

O Bahia encerrou ontem a preparação para encarar o Flu, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rodriguinho e Nino Paraíba participaram e devem estar à disposição. Após o treino, o atacante Clayson, que foi eleito pela torcida o melhor em campo no triunfo por 3 a 0 sobre o Vasco, comentou a importância do técnico Mano Menezes para as boas atuações.

“Mano me deu uma liberdade e confiança que o atleta precisa para tentar algo diferente. Isso é muito importante, a confiança para tentar as jogadas. Agora, mais confiante, tendo mais liberdade, tenho certeza de que as coisas vão acontecer naturalmente”, afirmou o jogador.

*Sob supervisão do editor Daniel Dórea

