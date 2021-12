Gregore celebra marca no Bahia, mas diz que o importante é ajudar

Um dos jogadores mais regulares do Bahia nesta temporada, o volante Gregore vem liderando o número de desarmes nesta primeira parte da Série A do Brasileirão, antes da pausa para a disputa da Copa América. Com 17 interceptações, o atleta mantém a mesma 'pegada' que o fez se destacar no ano passado. Apesar de celebrar a marca pessoal, o jogador afirmou que o importante é ajudar.

"Venho trabalhando bastante. Depois da lesão, perto do campeonato, botei em mente que teria que fazer um ano parecido ou melhor. Venho trabalhando bastante. Mas essas marcas não me preocupam muito. Me preocupo em ajudar a equipe", disse Gregore, em entrevista coletiva nesta quinta-feira, 16.

Como consequência de seu vigor nas divididas, Gregore também tem sido destaques em critérios negativos. Nos primeiros quatro jogos da competição, o volante já contabilza 19 faltas cometidas. "Sou um jogador que entra com muita energia nas jogadas. Tem hora que a gente pega jogadores de qualidade, então tem uma hora que acaba sendo driblado, e acaba cometendo as faltas. Estou preocupado em ajudar a equipe. Enquanto eu tiver ajudando a equipe, não me preocupo com esses números".

Para o próximo duelo do Esquadrão, diante do São Paulo, no domingo, às 11h, no Morumbi, Roger Machado esboçou nos treinamentos a possibilidade de começar a partida com três volantes. Apesar da falta de triunfos longe da sua torcida, o volante acredita que o Tricolor pode surpreender o time paulista.

"A gente tem que trabalhar hoje e amanhã. Ele esboçou uma equipe, hoje pode mudar, não sei. Vamos esperar para ver como a gente vai. Está sendo complicado, porque vem desde o ano passado, mas estamos tentando corrigir isso, trabalhando bastante para buscar os triunfos fora de casa também. O São Paulo é uma equipe de muita qualidade. Se a gente for bastante concentrado podemos surpreender eles lá”.

*Com a supervisão do editor Nelson Luis

adblock ativo