Gregore avalia temporada do Bahia e afirma: "Temos que reagir logo"

Após um 2019 de altos e baixos, no qual o Bahia chegou a brigar por vaga na Libertadores na reta final do Brasileirão, a expectativa do Tricolor para 2020 era de um desempenho mais regular na competição, podendo brigar por melhores posições. No entanto, já se encaminhando para a 27ª rodada da atual edição do certame, todo o planejamento terminou caindo por terra e, atualmente, ocupando a 16ª posição, o clube briga para se afastar da zona de rebaixamento.

Com pouco mais de 10 rodadas restantes para o fim da competição, o volante Gregore concedeu entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira, 25, sobre a necessidade de o Esquadrão tem em se estabilizar na competição. Para ele, a principal necessidade para o momento, seria o clube conseguir pontuar o máximo que puder para tentar se afastar do incomodo Z-4.

"Acho que ainda não conseguimos nos firmar neste ano, tem sido bem difícil para nós. Não rendemos o esperado tecnicamente, mas temos que reagir logo para sair dessa situação e se distanciar o máximo possível da zona de rebaixamento", explicou Gregore.

Depois de uma semana turbulenta, por conta do suposto caso de racismo envolvendo o meia colombiano 'Índio' Ramírez, que terminou com o afastamento temporário do jogador, o Bahia decidiu reintegrar o jogador ao plantel por entender que não há provas. Com o retorno do atleta, Gregore considera que pode haver uma evolução na equipe dentro de campo, principalmente na parte técnica.

"A cabeça dele eu não sei como está, acho que ele pode falar melhor. No entanto, o seu retorno pode ajudar bastante a gente. É muito importante que ele retorne, principalmente na parte técnica, então é um jogador que pode contribuir bastante", analisou o volante.

Outra novidade para a sequência da disputa do Bahia não estará dentro de campo. No banco de reservas, o técnico Dado Cavalcanti deixou a função de coordenador da base e assumiu o comando técnico do time principal, além de ter treinado o sub-23 no início da temporada. Por isso, o atual capitão do time considera que essa experiência dentro do clube pode ajudar no trabalho a ser desenvolvido.

"A expectativa é sempre boa (para a 'estreia' de Dado como treinador), o grupo tem uma característica de receber muito bens aqueles que chegam. O Dado foi recebido muito bem, já trabalhava aqui no clube, conhece a maioria dos atletas e espero que seja algo que dê muito certo", disse Gregore.

Questionado sobre a solução para evitar as derrotas que o grupo vem sofrendo, o volante acredita que a 'formula mágica' esteja em uma soma de fatores. "Bastante complicado, mas acredito que a solução esteja no todo. É um esquema tática, entrega dos jogadores, então termina sendo uma série de fatores que contribuem para que possamos estar evitando essas derrotas".

Por fim, Gregore encerrou falando sobre a expectativa para o confronto contra o Internacional, atual quarto colocado no Brasileirão. "Como sempre digo aqui no clube, o Brasileirão não tem jogo fácil. Quem está brigando lá em cima ou está na zona de rebaixamento, costumam ser jogos bastante complicados. Então temos que ir com a cabeça bastante concentrada para buscar o triunfo dentro de casa".

Bahia e Internacional se enfrentam neste domingo, 27, às 16h, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O confronto é válido pela 28ª rodada do campeonato.

