Grandes filas e 14 mil garantidos na Arena Fonte Nova

As filas que se formaram na Fonte Nova durante o primeiro dia de vendas abertas para o jogo com a Portuguesa são sinal de casa cheia no domingo, 24.

Já foram comercializados mais de 11 mil ingressos. Somados aos cerca de 3 mil do Torcedor Oficial do Bahia (TOB), são 14 mil torcedores confirmados na partida.

As vendas seguem no estádio e na Ticket Mix. O preço mais em conta é R$ 20 (R$ 10 a meia).

